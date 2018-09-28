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Olay film ''Muhammed'' vizyona giriyor
30 milyon dolarlık bütçesiyle son zamanların en çok konuşulan filmlerinden olan ''Muhammed'' filmi vizyona giriyor. Tartışmalara yol açan Muhammed filmi Çağrı filminden sonra çekilen kaliteli bir film olarak gösteriliyor.
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Ünlülerin yakın çekim fotoğrafları hayrete düşürdü
Beyazperdede televizyonlarda hayranlıkla izlediğimiz ünlü isimlerin yakın çekim fotoğraflarını gördüğünüzde gözlerinize inanamayacaksınız!
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Müslüm filminin afişi yayınlandı
Müziğin efsane ismi Müslüm Gürses’in hayatını güçlü prodüksiyon, etkileyici bir sinematografiyle beyazperdeye aktaran Müslüm filminin afişi yayınlandı.
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Rambo 35 yıl sonra kovboy olarak geliyor
Sinema tarihinin en iddialı karakterlerinden Sylvester Stallone'nin canlandırdığı Rambo, beşinci filmle geri dönüyor.
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Kill Bill'in 'Gelin'i metrobüste!
Twitter’da paylaşılan bir tweet bir anda gündem oldu.