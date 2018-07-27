Etikete Göre Haberler:
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Yönetmen Murat Şeker komiser oldu
Bugüne kadar senaryosunu yazdığı ve yönetmenliği yaptığı filmlerinin bazılarında konuk oyuncu olan Murat Şeker, ilk kez “Çakallarla Dans 5” te, Komiser Murat rolüyle oyunculuk performansını da gösterecek…
Son Haberler
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Oscar Isaac Nazi avında
Başrollerini Ben Kingsley ve Oscar Isaac’in paylaştığı Operation Finale’den yeni fragman yayımlandı.
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Şahan Gökbakar 'Recep İvedik 6' hakkında konuştu
Oyuncu Şahan Gökbakar, 'Recep İvedik 6' filminin, nerede çekileceğini açıkladı.
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I Am Paul Walker’dan ilk fragman
Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybederek sevenlerini yasa boğan Paul Walker’in hayatını anlatan I Am Paul Walker belgeselinden ilk fragman yayımlandı.
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25. Uluslararası Adana Film Festivali'nin afişi hazır
Adana Büyükşehir Belediyesi’nce 22-30 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak 25. Uluslararası Adana Film Festivali’nin afişi hazırlandı.