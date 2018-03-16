Etikete Göre Haberler:
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Ailecek Şaşkınız filminden ilk teaser
Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrolleri paylaştığı Ailecek Şaşkınız filminden ilk teaser yayınlandı.
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Düğün Dernek 2: Sünnet rekora gidiyor
Düğün Dernek 2, yılın en çok izlenen filmi olmaya aday...
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Düğün Dernek'den 'Yumurtanın Sarısı'
Düğün Dernek 2: Sünnet'ten eğlenceli klip
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Düğün Dernek 2: Sünnet'ten yeni teaser
Film, 4 Aralık'ta sinemalarda...
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Düğün Dernek 2: Sünnet'ten teaser
Film, 4 Aralık'ta sinemalarda...
Son Haberler
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Sicario 2: Soldado yeni fragman yayınlandı
2015 yapımı Sicario'nun merakla beklenen devam halkası ABD'de Haziran'da vizyonda.
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Eski Kocam(ız) vizyona gün sayıyor
Haluk Bilginer'in oyuncu kadrosunda yer aldığı Forget About Nick (Eski Kocam(ız)) filmi 6 Nisan'da vizyonda.
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Gişe galipleri değişmedi
Ailecek Şaşkınız ve Black Panther rekorlara koşuyor...
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Avengers: Infinity War fragmanı!
Merakla beklenen filmin fragmanı deliler gibi izlenirken, Malezyalı gençlerin hazırladığı parodi fragman da ondan aşağı kalmadı.