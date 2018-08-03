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Sarp Levendoğlu Polis rolünde
Zihinsel yetersizlik yaşayan ve kendini polis zanneden bir genç ile ona kol kanat geren, ağabeylik yapan gerçek bir polisin dostluk hikayesi İKİ İYİ ÇOCUK, 24 Ağustos'ta sinemalarda izleyicisiyle buluşacak.
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Nike'ın hikayesi film oluyor
Nike’ın kurucusu Phil Knight'ın hayatı film oluyor.
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Jessica Chastain’in yeni projesi belli oldu
Başarılı isim Jessica Chastain aksiyon filmi Eve'de başrol oynayacak.
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Görevimiz Tehlike zirveye demirledi
Tom Cruise’un başrolünü üstlendiği Mission: Impossible – Yansımalar (Mission: Impossible – Fallout) ABD gişesinde bu hafta da zirveyi bırakmadı.
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Açık havada sinema keyfi
Zorlu Center, sinemaseverlere özel bir yaz programı hazırladı.