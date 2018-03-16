Etikete Göre Haberler:
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Türkiye’nin Oscar aday adayı Kalandar Soğuğu
Mustafa Kara’nın yönettiği Kalandar Soğuğu, Türkiye’nin Oscar aday adayı oldu. Rakipleri de hayli güçlü.
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90'ların Türk filmleri
Türk Sineması içinde 90'lı yıllarda çekilmiş en iyi filmler.
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Atatürk'ün canlandırıldığı 9 yapım
Gazi Mustafa Kemal'in ülkemizde canlandırıldığı 9 yapıtı sizler için derledik.
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Mustafa Uğurlu: Portakalımı çaldılar
Mustafa Uğurlu: 'Hırsızlar, Altın Portakal’ımı gerçek altın sanarak almışlar.'
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'New York’ta Beş Minare' son sürat
Mahsun Kırmızıgül, önceden hazırlanan teaser'ı ile büyük merak uyandıran yeni filmi “New York’ta Beş Minare”nin çekimlerine Amerika'da son sürat devam ediyor.
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New York günlüğü 400 bin dolar
Yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı 'New York'ta 5 Minare' nin 1 günlük masrafın 400 bin dolar
Son Haberler
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Sicario 2: Soldado yeni fragman yayınlandı
2015 yapımı Sicario'nun merakla beklenen devam halkası ABD'de Haziran'da vizyonda.
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Eski Kocam(ız) vizyona gün sayıyor
Haluk Bilginer'in oyuncu kadrosunda yer aldığı Forget About Nick (Eski Kocam(ız)) filmi 6 Nisan'da vizyonda.
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Gişe galipleri değişmedi
Ailecek Şaşkınız ve Black Panther rekorlara koşuyor...
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Avengers: Infinity War fragmanı!
Merakla beklenen filmin fragmanı deliler gibi izlenirken, Malezyalı gençlerin hazırladığı parodi fragman da ondan aşağı kalmadı.