Etikete Göre Haberler:
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'New York’ta Beş Minare' son sürat
Mahsun Kırmızıgül, önceden hazırlanan teaser'ı ile büyük merak uyandıran yeni filmi “New York’ta Beş Minare”nin çekimlerine Amerika'da son sürat devam ediyor.
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New York günlüğü 400 bin dolar
Yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı 'New York'ta 5 Minare' nin 1 günlük masrafın 400 bin dolar
Son Haberler
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Sinema sektörüne destek geliyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı 40 projeye 31 milyon 100 bin lira destek sağlıyor.
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Yeni Terminator ekibi belli olmaya başladı
James Cameron öncülüğünde hazırlanan yeni Terminator filminin oyuncu kadrosunda kimler var?
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Lavinya filmine destek olmak ister misin?
Lavinya'nın daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşması amacıyla kitlesel fonlama sitesi fongogo'da bir destek kampanyası başlatıldı.
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Muhteşem Kadın/ Una mujer fantástica Film Eleştirisi
Film, aslen şarkıcı olan Vega’nın kendi hayatından izler taşıyor...