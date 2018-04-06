Etikete Göre Haberler:
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Natalie Portman'lı evrim macerasından heyecan verici video!
Natalie Portman başrollü dünyanın evrimle değişimini anlatan fantastik macera Yok Oluş'tan video yayınlandı
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Scarlett Johannson ve Natalie Portman taciz skandallarını konuştular!
Geçtiğimiz pazar günü düzenlenen kadın yürüşünde Natalie Portman 13 yaşında uğradığı taciz, Scarlett Johannson ise James Franco hakkında ki taciz skandalları hakkında konuştu.
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Natalie Portman Marvel'i bitirdi
Thor serisinde başarılı bir performans yakalayan Natalie Portman, Marvel ile ilişkisini bitirmiş gibi görünüyor.
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En etkileyici 10 distopik film
Sinema tarihinin geleceği kurgulayan en etkili 10 distopyayı listeledik
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Star Wars yıldızı şizofren mi?
Jake Lloyd’a şizofreni teşhisi…
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Knight of Cups emprovize mi çekildi?
Oyuncular nasıl çalıştıklarını anlatıyor...
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2016'da izleyeceğimiz aşk filmleri
Bu yıl sinemalarda birbirinden ünlü oyuncuların rol aldığı pek çok aşk filmi izleyeceğiz. İşte size 2016'nın öne çıkan aşk filmleri...
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Bildiğiniz 'Aşk ve Gurur' ama korku dolu
'Aşk ve Gurur ve Zombiler' 2016’da vizyona giriyor.
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Warner Bros, Batgirl çekilecek dedi
Akıbeti belli olmayan Batgirl projesi için olumlu haberler geldi.
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Çiftlikbank olayı beyazperdeye taşınıyor!
Ülke gündemine bomba gibi düşen skandalın sinemaya uyarlanması fikri gecikmedi
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Can Feda vizyona girdi, Ailecek Şaşkınız yine birinci!
Başarısı beklenen Can Feda, açılışını 110.685 seyirciyle listenin üçüncü sırasında gerçekleştirdi.
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Spielberg: Artık Indiana Joan olmalı!
Başarılı yönetmen, yeni Indiana Jones filminin baş karakterinin kadın olmasını istediğini söyledi.