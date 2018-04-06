Akıbeti belli olmayan Batgirl projesi için olumlu haberler geldi.

'Aşk ve Gurur ve Zombiler' 2016’da vizyona giriyor.

Bu yıl sinemalarda birbirinden ünlü oyuncuların rol aldığı pek çok aşk filmi izleyeceğiz. İşte size 2016'nın öne çıkan aşk filmleri...

Thor serisinde başarılı bir performans yakalayan Natalie Portman, Marvel ile ilişkisini bitirmiş gibi görünüyor.

Geçtiğimiz pazar günü düzenlenen kadın yürüşünde Natalie Portman 13 yaşında uğradığı taciz, Scarlett Johannson ise James Franco hakkında ki taciz skandalları hakkında konuştu.

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