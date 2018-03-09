Etikete Göre Haberler:
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Marvel's The Defenders'tan ilk fragman geldi
Merakla beklenen dizi; Marvel’s Daredevil , Marvel’s Jessica Jones, Marvel’s Luke Cage ve Marvel’s Iron Fist dizilerinin ardından serinin beşinci dizisi olacak.
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Netflix'te izleyebileceğiniz "Spor sanat içindir!" dedirten yapımlar
Sporseverler, iş film izlemeye gelince de bu tutkudan vazgeçmiyorç Netflix'teki en sevilen spor konulu yapımları sıraladık.
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Love geri dönerken dizi hakkında bilmeniz gereken her şey
2016'nın önemli dizilerinden birisi olan Love, ikinci sezonunu yayınlamaya hazırlanıyor. Dizi hakkında bilmeniz gerekenleri derledik.
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Oscar'ın hemen izlemeniz gereken kazanan ve kaybedenleri
Oscar Ödülleri yaklaşırken geçmiş yıllara bakmakta yarar var.
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Türkiye'deki dizi izleyicileri eşini 'aldatıyor'
Yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye'deki dizi izleyicileri bir sonraki bölümü izlemek için eşini beklemiyor, üstüne bir de yalan söylüyor.
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Stranger Things, ikinci sezona pekala hazır
Netflix'in 2016'yı kasıp kavuran dizisi yepyeni sezonunu 2017 Cadılar Bayramında yayınlayacak.
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Mynet Sinema'dan Netflix üyeliği kazanmak ister misiniz?
6 aylık Netflix üyeliği kazanmak için tek yapmanız gereken, yarışmamıza katılmak.
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2016'nın Sineması: Dolu Dolu Sinemayla Geçen Bir Yılda Mynet Sinema Neleri Konuştu?
Zorluklarıyla da, güzellikleriyle de unutulmayacak bir yıldı 2016... Biz ise, sadece sinema konuşmak için elimizden geleni yapmaya devam ettik.
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Mısırları Hazırlayın: Bu Yılbaşında Netflix’te İzlemeniz Gerekenler
Yılbaşı gecenizi filmlerle geçirmek istiyor, ama ne izleyeceğinize karar veremiyorsanız; buyrun! Netflix'ten sizin için özenle en güzel yılbaşı temalı yapımları seçtik.
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Sinefillerin çılgınlar gibi tavsiye ettiği 10 kült film
Hayatınızı değiştirip değiştirmemesi önemli değil. Bu filmler birer kült ve eğer izlemediyseniz acilen izlemeniz gerekiyor.
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Luke Cage 1. Sezon: Genel Bakış ve Bölüm İncelemeleri
Luke Cage’in Netflix’te yayınlanan birinci sezonunu, bölüm bölüm inceledik.
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Netflix'te Kasım ayında neler var?
Kasım ayında Netflix'ten kaçırmamanız gereken dizi, film ve belgeselleri derledik.
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Babası, Millie Brown için ajanslardan para istiyor
Stranger Things dizisiyle ünlü olan millie Bobby Brown'un babası Robert Brown, kızını temsil etmesi için ajanslardan 100 bin dolar poara istedi.
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Netflix Türkiye lansmanını gerçekleştirdi
Netflix Türkiye'nin lansmanı kurucu CEO Reed Hastings'in katılımıyla gerçekleştirildi. Görünüşe göre Netflix, Türkiye'de kalıcı ve burayla ilgili büyük projeleri var. Bizi Netflix ile neler bekliyor?
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Netflix Türkiye'de lansmana hazırlanıyor
Dijital izleme platformu Netflix, geçtiğimiz Ocak ayında giriş yaptığı Türkiye'de ilk lansmanını gerçekleştiriyor.
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Narcos'dan hayat dersi veren 9 replik
İşte son yılların izleyicisini sarsan dizisi Narcos'dan hayat dersi veren 9 replik ve çözümlemeleri
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Bir dizi ne kadar gizemli olabilir ki?
Netflix'in popüler dizilerinden Stranger Things'in arkasındaki gizli gerçekler.
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Stranger Things, ikinci sezon onayını aldı
Netflix'in bayıla bayıla izlediğimiz dizisi Stranger Things, 2017'de ikinci sezonunu yayınlayacağını duyurdu.
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Adam Sandler ikizini buldu
Muhasebeci Max Kessler Adam Sandler'e olan benzerliği herkesi şaşırttı.
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Talihsiz Serüvenler Dizisi'sinde Barney Stinson
Neil Patrick Harris, Netflix yapımlı Talihsiz Serüvenler Dizisi'nde Kont Olaf'ı canlandıracak.
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Marvel'in en güçlüsü kim ?
Marvel karakterleri arasından seçilen en güçlü 10 süper kahraman.
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Kaplan ve Ejderha 2 geliyor
Ang Lee'nin modern klasiğine bir devam filmi geliyor...
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Brad Pitt yeni filmi için hazır!
Ünlü oyuncu Brad Pitt, yeni filmi için yeni imajıyla yeniden setlerde...
Son Haberler
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
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37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
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Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
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Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.