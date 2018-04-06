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Netflix Türkiye lansmanını gerçekleştirdi
Netflix Türkiye'nin lansmanı kurucu CEO Reed Hastings'in katılımıyla gerçekleştirildi. Görünüşe göre Netflix, Türkiye'de kalıcı ve burayla ilgili büyük projeleri var. Bizi Netflix ile neler bekliyor?
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