Etikete Göre Haberler:
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'New York’ta Beş Minare' son sürat
Mahsun Kırmızıgül, önceden hazırlanan teaser'ı ile büyük merak uyandıran yeni filmi “New York’ta Beş Minare”nin çekimlerine Amerika'da son sürat devam ediyor.
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New York günlüğü 400 bin dolar
Yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı 'New York'ta 5 Minare' nin 1 günlük masrafın 400 bin dolar
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Göktürk Üçlemesi teaser geldi
Alper Çağlar bizi Göktürk dönemine götürüyor.
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Türk sinemasına yurtdışı ödülleri
Meteorlar ve Suma, yakın zamanda yurtdışından ödülle dönen Türk yapımı filmler
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Cici Babam gişenin zirvesinde!
Haftasonu box office verileri açıklandı
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Winchester/Gizemli Ev Film Eleştirisi
Tatsız tuzsuz bir hayalet hikâyesi