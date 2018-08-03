Kadınların seçme ve seçilme hakkı için mücadele eden Nezihe Muhiddin'in hayat mücadelesi belgesel film oluyor.

Henüz ülkemizde vizyona girmeyen İnanılmaz Aile 2 (Incredibles 2) vizyona girdiği ülkelerde hızlı bir giriş yaparak rekorlar kırmaya devam ediyor.

Eski dostlar Ben Affleck ile Matt Damon birlikte kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

Kadınların seçme ve seçilme hakkı için mücadele eden Nezihe Muhiddin'in hayat mücadelesi belgesel film oluyor.

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