Etikete Göre Haberler:
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True Detective bitiyor mu?
True Detective'nin üçüncü sezonu çekilmeyebilir.
Son Haberler
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Neslihan Atagül jüri koltuğunda
Ünlü oyuncu Neslihan Atagül Doğulu 25. Adana Film Festival'inde jüri koltuğuna oturacak.
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Angelina Jolie’den Brad Pitt’e zeytin dalı
Boşanma davası iki yıldır süren ve altı çocuğun velayeti için savaşan Angelina Joie ve Brad Pitt gizlice buluştu. Bu buluşma için Jolie'nin 'zeytin dalı' uzattığı iddia edildi.
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Âşık Veysel'in hayatı film oluyor
Halk Ozanı Âşık Veysel'in hayatı Mustafa Uslu tarafından sinemaya aktarılacak. Uslu'nun bugünlerde üzerine en çok çalıştığı konu Âşık Veysel'i hangi oyuncunun canlandıracağı.
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15. Geleceğin Sineması Yarışması kazananları belli oluyor
Sinema öğrencilerinin kısa film projelerini hayata geçirmeleri için 15 yıldır destek veren TÜRSAK Vakfı’nın gerçekleştirdiği “Geleceğin Sineması” en iyi 3 filminin belirleneceği son ayağı sonuçlanıyor.