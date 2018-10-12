Etikete Göre Haberler:
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Olay sahnelerin olduğu filmden poster geldi
Oscar ve Altın Küre ödüllü sevilen aktör Nicolas Cage’in başrolünü üstlendiği gizem ve gerilim filmi “Between Worlds”ten yeni bir poster yayınlandı.
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Nicholas Cage çok iddialı!
Dilimize Dünyalar Arasında olarak çevrilen Between Worlds filmindeki Nicholas Cage’li sevişme sahneleri izleyenleri çok şaşırttı.
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Superman’de son durum ne?
Superman’i canlandıran Henry Cavill’in artık Superman olmayacağına dair dedikodular ne kadar doğru?
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Grup Vitamin'den daha fazla doksanlar kokan 11 film
Doksanlar bir başkaydı, filmleri de... Kendinizi bu filmlerle pat diye doksanlarda bulacaksınız.
Son Haberler
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Olay sahnelerin olduğu filmden poster geldi
Oscar ve Altın Küre ödüllü sevilen aktör Nicolas Cage’in başrolünü üstlendiği gizem ve gerilim filmi “Between Worlds”ten yeni bir poster yayınlandı.
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Söylentilere son noktayı koydu
Güzel oyuncu Dakota Johnson, yeni filmi Suspiria'nın galası için Londra'daydı.
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Emma Watson aradığı aşkı buldu
İngiliz oyuncu Emma Watson yeni sevgilisiyle objektiflere takıldı.
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Çetenin yeni üyesi
Vizyona girmesine az bir zaman kala Organize İşler 2’den Taklacı Ziya karakteri gün yüzüne çıktı.