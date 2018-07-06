Etikete Göre Haberler:
-
Nicolas Cage Spider-Man evrenine giriş yapıyor
Süper kahraman temalı filmlere Ghost Rider’la giriş yapan Nicolas Cage, şimdi de Spider-Man evrenine giriş yapmaya hazırlanıyor.
-
Selma Blair Nicholas Cage ile aynı filmde
Nicolas Cage ve Selma Blair, bir korku filmi için bir araya geliyor.
-
Nicolas Cage’den güzel haber
Sevilen oyuncu bir gerilim filminde rol alacak.
-
Sadece 'düzgün' seks yapan hayvanların etini yiyor
Son zamanlarda iflas ettiği yönünde haberlerle gündeme gelen Oscar ödüllü Amerikalı aktör Nicolas Cage (46) “Sadece düzgün seks yapan hayvanların etini yiyorum” dedi.
Son Haberler
-
İstanbul Yeşilçam filmlerine doyacak!
Yeşilçam filmlerinin seçkin örneklerinin İstanbullularla buluştuğu "Yeşilçam Film Günleri"nin ilk gösterimi yapıldı.
-
Hollywood'da sular durulmuyor
Başta Hollywood olmak üzere tüm dünyayı sarsan, Amerikalı yapımcı Harvey Weinstein’in odağında olduğu cinsel taciz skandalına yeni bir halka daha eklendi.
-
Nicolas Cage Spider-Man evrenine giriş yapıyor
Süper kahraman temalı filmlere Ghost Rider’la giriş yapan Nicolas Cage, şimdi de Spider-Man evrenine giriş yapmaya hazırlanıyor.
-
Hızlı ve Öfkeli’nin spin-off filminin kötü adamı Idris Elba
Dünya çapınca milyonlarca hayran kitlesi olan Hızlı ve Öfkeli serisinin spinn-off filminde kötü adam karakteri için Idris Elba ile masaya oturuldu.