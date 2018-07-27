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Ölümlerin en ünlüleri
Unuttuğunuz ya da daha önce bilmediğiniz yönleri ile cinayete kurban giden ünlüler.
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Mission: Impossible - Yansımalar yeni altyazılı fragman yayınlandı
Filmin vizyon tarihi 27 Temmuz 2018
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Star Wars devam filmlerinde sırada Boba Fett var!
Projenin yönetmenliğini yakın zamanda Logan'ı yöneten James Mangold üstlenecek.
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Johnny Depp'li City of Lies'tan ilk fragman
Yapımın yönetmen koltuğunda Brad Furman oturuyor.
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Deniz ve Güneş 1 Haziran’da vizyona giriyor
Başrollerini Şafak Pekdemir Mengü ve Burak Serdar Şanal’ın paylaştığı film vizyona gün sayıyor.