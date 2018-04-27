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Filmlerden uyarlanan en iyi 9 dizi
Romanlardan, hikayelerden ve çizgi romanlardan sonra filmler de yeni yükselen trend dizilerin esiri oldu. Zihnimizde kalan ya da filmken pek fazla tutulmamış ancak diziye uyarlanınca çok sevdiğimiz yapımlar haline dönüştüler.
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29. Ankara Uluslararası Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu
En iyi film Renksiz Rüya
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Michelle Pfeiffer Maleficent 2'de yer alacak mı?
Güzel oyuncu, Angelina Jolie ile birlikte yeni Maleficent'te yer alabilir...
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Arif V 216 yeniden sinemalara geliyor
Vizyona girdiği Ocak ayında gişe rekoruna sahip olan Arif v 216, CGV Mars dağıtımcılığında yeniden vizyona girecek.
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Avengers: Sonsuzluk Savaşı Film Eleştirisi
Nihayet Marvel’ın en kötü karakteri Thanos, kahramanlarımızla karşı karşıya!