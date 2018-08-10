Etikete Göre Haberler:
-
Şafak Sezer: Bu filmde gökten espri yağacak
Kırklareli’nin köyünde çekilen‘Göktaşı’ filminin başrol oyuncusu Şafak Sezer, “Seyirciyi gülmekten kırıp geçireceğiz. 400 haneli köyden 300 kişi filmde figürasyon olarak yer aldı. Galayı da köy meydanında yapacağız” diye konuştu.
Son Haberler
-
Gerçek sevişme sahneleri olan 9 film
Sinema dünyasında sevişme sahneleri genelde sahte olsa da bazılarında oyuncular ve yönetmen bir adım ileri gidebiliyor. İşte oyuncularının gerçekten seviştiği 19 film!
-
Nymphomaniac
-
Vizyon için gün sayıyor
Ferzan Özpetek’in son filmi Napoli Velata’nın vizyon tarihi belli oldu.
-
Benim Adım Osssman hem güldürdü hem ağlattı
Yapımcılığını ‘Çılgın Sedat’ olarak bilinen ünlü sanatçı Sedat Kapurtu’nun üstlendiği ‘Benim Adım Osssman’ filmi görücüye çıktı.