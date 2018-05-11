Etikete Göre Haberler:
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Filmleri mahveden kararlar
Her filmi daha güzelleştirmek içni adımlar atılır. İZleyicinin beğenmesini kazanmak içni elden gelenin en iyisi denenir. Peki ya başarılamazsa?
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Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden filmine özel hediyeler kazanın!
23 Haziran'da vizyona girecek Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden filminden hediyeler kazanmak ister misiniz?
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Bu yaz çıkacak en iyi filmler
Yerli ve yabancı sinemaya doyacağınız dolu dolu bir yaz bizleri bekliyor.
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En iyi Megan Fox filmleri
Podyumun ışıklarından beyaz perdeye yürüyen Megan Fox'un göze çarpan 9 filmi
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Megan Fox son noktayı koydu
Ünlü oyuncu bilindik rollerine veda ediyor.
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Ninja Kaplumbağalar’dan yeni fragman
Ninja kaplumbağalar, yeni maceralarıyla geri dönüyor.
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Ninja Kaplumbağalar dönüyor
Ninja Kaplumbağalar'ın ikinci macerası bu yaz sinemalarda...
Son Haberler
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Yılmaz Erdoğan Ezgi Mola'yı seçti
Ezgi Mola, Organize İşler 2'nin kadrosuna katıldı
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Marvel'da müslüman kadın süper kahraman!
Marvel sinematik evrenine Pakistan asıllı Amerikalı Ms. Marvel katılacak
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Ödüllü film Zerre'nin yönetmeninden yeni film!
Gölgeler İçinde adlı yeni film, bilim-kurgu türünde!
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Kiraz Mevsimi Cuma vizyonda!
Komedi/dram türü yapımda rahmetli tiyatrocu Turan Özdemir de yer alıyor.