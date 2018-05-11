Yerli ve yabancı sinemaya doyacağınız dolu dolu bir yaz bizleri bekliyor.

Her filmi daha güzelleştirmek içni adımlar atılır. İZleyicinin beğenmesini kazanmak içni elden gelenin en iyisi denenir. Peki ya başarılamazsa?

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