Etikete Göre Haberler:
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Filmleri mahveden kararlar
Her filmi daha güzelleştirmek içni adımlar atılır. İZleyicinin beğenmesini kazanmak içni elden gelenin en iyisi denenir. Peki ya başarılamazsa?
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Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden filmine özel hediyeler kazanın!
23 Haziran'da vizyona girecek Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden filminden hediyeler kazanmak ister misiniz?
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Bu yaz çıkacak en iyi filmler
Yerli ve yabancı sinemaya doyacağınız dolu dolu bir yaz bizleri bekliyor.
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En iyi Megan Fox filmleri
Podyumun ışıklarından beyaz perdeye yürüyen Megan Fox'un göze çarpan 9 filmi
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Megan Fox son noktayı koydu
Ünlü oyuncu bilindik rollerine veda ediyor.
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Ninja Kaplumbağalar’dan yeni fragman
Ninja kaplumbağalar, yeni maceralarıyla geri dönüyor.
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Ninja Kaplumbağalar dönüyor
Ninja Kaplumbağalar'ın ikinci macerası bu yaz sinemalarda...
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Deadpool 2’den hangi sahne silindi?
Yakın zamanda Fox’u satın alan Disney’in ilişkileri bozulmasın diye bir sahnenin silindiği öne sürüldü.
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Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok, Cuma sinemalarda!
Filmin ilk gösterimi, 24. Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında gerçekleştirilmişti.
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Taksi 5/Taxi 5 Film Eleştirisi
Böyle Bir Taksi Filmindense Über’e Devam Etmek En İyisi!
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Bugün Dünya Star Wars günü!
4 Mayıs tarihi dünya genelinde Star Wars Günü olarak kutlanıyor