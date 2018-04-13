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Etikete Göre Haberler:

  • Ata Demirer'in yeni filmi Niyazi Gül Dörtnala umduğunu bulamadı Ata Demirer'in yeni filmi Niyazi Gül Dörtnala umduğunu bulamadı

    8 Nisan Cuma günü vizyona giren Niyazi GÜl Dörtnala gişede umduğunu bulamadı. Filmleri rekor üstüne rekor kıran Ata Demirer'in yeni filmi Niyazi Gül Dörtnala bu kez beklentileri karşılayamadı. ‘Niyazi Gül Dörtnala’ filmi ilk üç günde 199 bin 221 kişi tarafından izlendi.

  • Niyazi Gül Dörtnala vizyona girdi Niyazi Gül Dörtnala vizyona girdi

    Başrollerinde Ata Demirer, Demet Akbağ ve Şebnem Bozuklu'nun yer aldığı Niyazi Gül Dörtnala ile kahkaha tufanına hazır olun. Niyazi Gül Dörtnala 8 mayıs Cuma günü vizyona girdi. BKM yapımı bir film olan Niyazi Gül Dörtnala'nın yönetmen koltuğunda Hakan Algül oturuyor.

  • Ata Demirer Niyazi Gül Dörtnala için seslendirdi Ata Demirer Niyazi Gül Dörtnala için seslendirdi

    Ata Demirer'in yeni filmi Niyazi Gül Dörtnala 8 Mayıs'ta vizyona giriyor. Yaptığı filmler kadar müzikleriyle de ön planda olan Ata Demirer Niyaz Gül Dörtnala filmi içinde bir şarkı seslendirdi. İşte Niyazi Gül Dörtnala filminin ses getirmesi beklenen o şarkısı...

  • Niyazi Gül Dörtnala 8 Mayıs'ta vizyonda Niyazi Gül Dörtnala 8 Mayıs'ta vizyonda

    Ata Demirer'in yeni filmi Niyazi Gül Dörtnala'nın fragmanı yayınlandı. Niyazi Gül Dörtnala fragmanı yayınlandıktan sonra daha da merak uyandırdı. Niyazi Gül Dörtnala 8 Mayıs'ta vizyona girecek.

  • Ata Demirer Niyazi Gül Dörtnala ile dönüyor Ata Demirer Niyazi Gül Dörtnala ile dönüyor

    Niyazi Gül Dörtnala 8 Mayıs'ta vizyona giriyor. Ata Demirer'in bir dönem fenomen karakteri haline gelen 'Niyazi Gül' sinemaya taşındı. Komik bir veterinerin hikayesinin anlatıldığı filmde Demet Akbağ'da rol alıyor.



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