Etikete Göre Haberler:
-
Ghost in the Shell'e Wolverine'den yeni isim
Wolverine'den tanıdığımız Rila Fukushima Ghost in the Shell kadrosuna katıldı.
-
Karanlık masalda ikinci perde başlıyor!
İyilerin ve kötülerin savaşı hiç bu kadar göz kamaştırıcı olmamıştı...
Son Haberler
-
Kaş'ta Kamera Önü Oyunculuk ve Film Okuma kampı!
6-12 Ağustos tarihlerinde Kamera Önü Oyunculuk ve Film Okuma kampına katılmaya ne dersiniz?
-
Kadıköy Belediyesi yeni bir Sinematek/Sinema Evi kuruyor
İlk kuruluşundan 53 yıl sonra yeniden bir Sinematek/Sinema Evi kuruluyor.
-
25 Mayıs haftası yeni vizyon filmleri
Bu hafta sinemalarda 9 yeni film var
-
Sicario: Day Of The Soldado 29 Haziran’da vizyonda
Devam filmi Sicario: Day Of The Soldado'da Benicio Del Toro ve Josh Brolin karşımızda!