Etikete Göre Haberler:
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Nurgül Yeşilçay IMDB starmetrede yükselişte!
Dünyanın en çok ziyaret edilen sinema veritabanı IMDb’nin 'starmetre' listesinde Nurgül Yeşilçay yükselişi..
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İran'da Nurgül Yeşilçay kavgası
Kültür Bakanından veto yedi.
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Nurgül Yeşilçay'ın yeni filmi: ‘Yedullah’ın Güzel Cini’
Yeşilçay geçirdiği travmadan dolayı konuşamayan ‘Dilaram’ı canlandıracak.
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İkinci Şans'ın fragmanı yayınlandı
Özcan Deniz'in senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği İkinci Şans'tan ilk fragman yayınlandı.
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Yeni 'eğreti gelin' Yeşim Salkım
Eğreti gelin dramı bir kez daha sinemada.
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Lavinya filminden fragman geldi!
Kerem Topuz'un ikinci uzun metrajından etkileyici fragman...
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6 Nisan haftası yeni vizyon filmleri
Bu hafta dokuz yeni film sinemalarda...
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Karanlık Sır/Marrowbone Film Eleştirisi
Bazı Sırlar Kişinin İçinde Büyür!
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Nurgül Yeşilçay IMDB starmetrede yükselişte!
Dünyanın en çok ziyaret edilen sinema veritabanı IMDb’nin 'starmetre' listesinde Nurgül Yeşilçay yükselişi..