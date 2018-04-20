Diledik ve oldu! Nuri Bilge Ceylan'sız Cannes olmasın dedik, yönetimi bugün yaptığı açıklamada Ahlat Ağacı‘nın festivalde yer alacağı duyuruldu.

Altın Palmiye ödüllü Nuri Bilge Ceylan Venedik jürisinde olacak. 72. Venedik Film Festivali'nde juri olacak olan Nuri Bilge Ceylan Altın Aslan ödülünü belirleyecek olan ana juride yer alacak.

Diledik ve oldu! Nuri Bilge Ceylan'sız Cannes olmasın dedik, yönetimi bugün yaptığı açıklamada Ahlat Ağacı‘nın festivalde yer alacağı duyuruldu.

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