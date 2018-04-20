Etikete Göre Haberler:
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Ahlat Ağacı Cannes'da!
Diledik ve oldu! Nuri Bilge Ceylan'sız Cannes olmasın dedik, yönetimi bugün yaptığı açıklamada Ahlat Ağacı‘nın festivalde yer alacağı duyuruldu.
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Nuri Bilge Ceylan'dan yeni film geliyor
Ahlat Ağacı isimli yeni Nuri Bilge Ceylan filmiyle ilgili bilgiler gelmeye başladı.
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Çoktan rüştünü ispatlamış 9 bağımsız Türk yönetmen
Türk sinemasının bağımsızlar çağındaki yönetmenler.
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Türk filmlerinin çekildiği yerler
Gerçek mekanları ile Türk filmlerinin çekildikleri yerler.
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Nuri Bilge Ceylan Venedik Film Festivali'nde jüri üyesi
Altın Palmiye ödüllü Nuri Bilge Ceylan Venedik jürisinde olacak. 72. Venedik Film Festivali'nde juri olacak olan Nuri Bilge Ceylan Altın Aslan ödülünü belirleyecek olan ana juride yer alacak.
Son Haberler
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Kerbela filminde Mel Gibson ile Morgan Freeman!
Mel Gibson ve Morgan Freeman Türk filminde buluşuyor
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20 Nisan haftası yeni vizyon filmleri
Bu hafta vizyona tam 10 yeni film giriyor.
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Ahlat Ağacı Cannes'da!
Diledik ve oldu! Nuri Bilge Ceylan'sız Cannes olmasın dedik, yönetimi bugün yaptığı açıklamada Ahlat Ağacı‘nın festivalde yer alacağı duyuruldu.
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Jurassic World: Yıkılmış Krallık'ın son fragmanı yayınlandı
Jurassic World: Yıkılmış Krallık ülkemizde 8 Haziran’da vizyona giriyor.