Etikete Göre Haberler:
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Gerçek Kesit: Manyak geliyor!
Onur Ünlü imzalı film merakla bekleniyor.
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Onur Ünlü'nün yeni dizisinin yayın tarihi ne zaman?
Başrollerinde Hazar Ergüçlü ve Taner Ölmez'in yer aldığı Onur Ünlü yapımı ne zaman yayın hayatına başlayacak?
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Adana'da en iyi film: Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok
24. Uluslararası Adana Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.
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Cingöz Recai'nin fragmanı yayınlandı
Filmin başrolünde Kenan İmirzalıoğlu yer alıyor.
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Yakın zamanların en iyi 10 Türk komedi filmi
Türk Sinema tarihi içinde yakın dönemdeki en iyi komedi yapımları.
Son Haberler
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Tomb Raider Filmi Eleştirisi
15 yıllık aradan sonra gelen yeni Tomb Raider filmi, türdeşleri arasında ön plana çıkabilecek herhangi bir özelliğe sahip olmayan sıradan bir aksiyon.
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Can Feda filminin fragmanı yayınlandı
Can Feda 6 Nisan'da sinemalarda olacak.
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Tom Hanks, Greyhound ile geliyor!
Film, 'The Good Shepherd' romanından uyarlanıyor.
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Kaybedenler Kulübü Yolda Filmi Eleştirisi
Her zaman kaybettik senle ben!