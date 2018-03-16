Etikete Göre Haberler:
-
5 unutulmaz sahnesiyle Cem Yılmaz filmleri
Arif V 216 ile yine gişede rekorlar kıran Cem Yılmaz'ın filmlerinden 5 sahneye şöyle bir göz atalım
-
5 unutulmaz Cem Yılmaz performansı
Box Office Türkiye, Cem Yılmaz'ın yer aldığı filmlerin, akıllarda yer eden 5 sahnesini derledi.
-
'Organize İşler 2' geliyor
İki yıldır film çekmeyen Yılmaz Erdoğan, 'Organize İşler 2' ile dönüyor.
-
Yılmaz Erdoğan Organize İşler 2 ile dönüyor!
2005 yılında vizyona giren ve 2 milyonun üzerinde seyirci kitlesine ulaşan Organize İşler, Organize İşler 2 ile yeniden beyazperdeye iddialı bir dönüş yapacak. Organize İşler 2 için çekimlere bu yaz başlanacak.
Son Haberler
-
Nuri Alço, Vallahi Hortladı filmiyle beyazperdede
Vallahi Hortladı 20 Nisan'da sinemalarda
-
Velayet/Custody Film Eleştirisi
Dünyanın herhangi bir yerinde kadın olmak...
-
23 Mart haftası yeni vizyon filmleri
Bu hafta vizyona giren filmler arasında Pasifik Savaşı: İsyan, Bordo Bereliler 2: Afrin ve Çocuklar Sana Emanet öne çıkıyor.
-
Grinç'ten dublajlı fragman geldi
Yılbaşından nefret eden yeşil dostumuzdan haberler var