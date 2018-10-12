Etikete Göre Haberler:
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Karşınızda 'Arıza Rıza'
Yılmaz Erdoğan’In merakla beklenen filmi Organize İşler 2’de 'Arıza Rıza' rolüyle kamera karşısına geçen Rıza Kocaoğlu’ndan ilk fotoğraflar geldi.
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Organize İşler 2 için Kore'den özel ekip
Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu yazdığı, yönetmenliğini ve başrolünü üstlendiği Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmi için Kore’den yaklaşık 40 kişilik ekip geldi.
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Organize İşler 2'ye özel gece
Organize İşler 2: Sazan Sarmalı'nın çekimlerini tamamladı. Film ekibi çekimlerin bitmesini önceki akşam bir araya gelerek kutladı.
Son Haberler
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Olay sahnelerin olduğu filmden poster geldi
Oscar ve Altın Küre ödüllü sevilen aktör Nicolas Cage’in başrolünü üstlendiği gizem ve gerilim filmi “Between Worlds”ten yeni bir poster yayınlandı.
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Söylentilere son noktayı koydu
Güzel oyuncu Dakota Johnson, yeni filmi Suspiria'nın galası için Londra'daydı.
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Emma Watson aradığı aşkı buldu
İngiliz oyuncu Emma Watson yeni sevgilisiyle objektiflere takıldı.
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Çetenin yeni üyesi
Vizyona girmesine az bir zaman kala Organize İşler 2’den Taklacı Ziya karakteri gün yüzüne çıktı.