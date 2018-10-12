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Etikete Göre Haberler:

  • Karşınızda 'Arıza Rıza' Karşınızda 'Arıza Rıza'

    Yılmaz Erdoğan’In merakla beklenen filmi Organize İşler 2’de 'Arıza Rıza' rolüyle kamera karşısına geçen Rıza Kocaoğlu’ndan ilk fotoğraflar geldi.

  • Organize İşler 2 için Kore'den özel ekip Organize İşler 2 için Kore'den özel ekip

    Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu yazdığı, yönetmenliğini ve başrolünü üstlendiği Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmi için Kore’den yaklaşık 40 kişilik ekip geldi.

  • Organize İşler 2'ye özel gece Organize İşler 2'ye özel gece

    Organize İşler 2: Sazan Sarmalı'nın çekimlerini tamamladı. Film ekibi çekimlerin bitmesini önceki akşam bir araya gelerek kutladı.



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