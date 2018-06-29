Etikete Göre Haberler:
-
Organize İşler 2: Sazan Sarmalı'nın çekimleri İstanbul'da başladı.
Devam filmi iddialı kadrosuyla geliyor
-
Yılmaz Erdoğan Ezgi Mola'yı seçti
Ezgi Mola, Organize İşler 2'nin kadrosuna katıldı
-
Organize İşler 2'de Kıvanç Tatlıtuğ sürprizi!
Yılmaz Erdoğan'ın devam filminde yakışıklı oyuncu bir horoz dövüşçüsünü canlandıracak
-
5 unutulmaz sahnesiyle Cem Yılmaz filmleri
Arif V 216 ile yine gişede rekorlar kıran Cem Yılmaz'ın filmlerinden 5 sahneye şöyle bir göz atalım
-
5 unutulmaz Cem Yılmaz performansı
Box Office Türkiye, Cem Yılmaz'ın yer aldığı filmlerin, akıllarda yer eden 5 sahnesini derledi.
-
'Organize İşler 2' geliyor
İki yıldır film çekmeyen Yılmaz Erdoğan, 'Organize İşler 2' ile dönüyor.
-
Yılmaz Erdoğan Organize İşler 2 ile dönüyor!
2005 yılında vizyona giren ve 2 milyonun üzerinde seyirci kitlesine ulaşan Organize İşler, Organize İşler 2 ile yeniden beyazperdeye iddialı bir dönüş yapacak. Organize İşler 2 için çekimlere bu yaz başlanacak.
Son Haberler
-
29 Haziran vizyona giren yeni filmler
9 yeni film sinemalarda
-
Karakomik Filmler'in vizyon tarihleri belli oldu.
Cem Yılmaz'ın iki film birden olarak tasarladığı filmler vizyon tarihi buldu
-
Organize İşler 2: Sazan Sarmalı'nın çekimleri İstanbul'da başladı.
Devam filmi iddialı kadrosuyla geliyor
-
Büyükada'da Temmuz ayı yazlık sinema programı
Kasap Havası, Rauf, Mon Roi gibi filmler var...