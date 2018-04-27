Etikete Göre Haberler:
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Sinemanın dahi çocuğu Orson Welles
25 yaşında yaptığı Yurttaş Kane filmi ile Dünya Sineması'nı etkileyen adam, Orson Welles.
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Onur Tan imzalı Bal Kaymak, 18 Mayıs'ta sinemalarda!
Yönetmen filmini anlattı
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Haftasonu gişe rakamları
Avengers: Infinity War, üç günde 683.075 seyirci tarafından izlenerek Türkiye'de en iyi açılışı gerçekleştiren süper kahraman filmi oldu.
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Fatih Akın'a iki ödül!
Yönetmen Paramparça filmiyle En İyi Film dalında Gümüş Lola, En İyi Senaryo dalında da Altın Lola kazandı.
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Yıldızlar Asla Ölmez/Film Stars Don't Die In Liverpool
'Beğensin diye gelirse ölüm makyajsız gezmezdi'