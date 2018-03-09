Etikete Göre Haberler:
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Black Panther Oscar'a mı gidiyor?
Marvel yapımı film, önümüzdeki yıl Oscar’ın sempatisini kazanabilir gibi görünüyor.
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90. Oscar gecesi olaysız geçti sanmayın!
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandığı 90. Oscar Ödülleri’ne konuşmasıyla damga vuran Frances McDormand’ın ödül heykelciği çalındı.
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Kırmızı Halı'da şıklık yarışı!
Dünyaca ünlü isimlerin özel olarak hazırlanarak geldikleri gecede kırmızı halıdaki şıklık yarışı da dikkatlerden kaçmadı
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4 ödüllü en iyi film Suyun Sesi/The Shape of Water hakkında
90. Oscar ödül töreni dün gece görkemli bir geceyle sonlandı.
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90. Oscar kazananları belli oldu!
90. Oscar ödül töreni sona erdi. İşte kazananlar...
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90. Oscar yarışını kimler kazanacak?
Bu gece 90. kez gerçekleştirilecek olan Oscar ödül töreninde kimler büyük ödülleri alacak?
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Oscar adaylarına lüks hediyeler!
4 Mart'ta ekran başına!
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2018 Oscar ödül törenine az kaldı!
Sinema dünyasının en büyük organizasyonlarından biri olan Oscar ödül törenine sayılı günler kaldı.
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Oscar Adayı animasyon filminden fragman yayınlandı
"En İyi Animasyon" adayı "Pervane"den Türkçe altyazılı fragman geldi
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Amerikan Sinema Kurgucuları ödülleri sahiplerini buldu
Yılın en iyi kurgulanmış filmlerinin ve dizilerinin sahipleri 2018 Amerikan Sinema Kurgucuları ödüllerinde buluştu
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Oscar'da taciz şoku, sunuculuk yapmayacak
Cinsel tacizle suçlanan Casey Affleck, suçlamalardan dolayı sunuculuktan çekildi.
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2018 !f İstanbul'da Oscar rüzgarı
17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali programından 6 film, Oscar’larda toplam 18 dalda adaylık kazandı.
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Oscar Adayları Açıklandı!
Bu yıl 90.'sı düzenlenen Oscar, Akademi Ödülleri açıklanıyor.
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Ayla Oscar yarışında yok
Oscar’a aday yabancı film kısa listesi açıklandı. Türkiye'nin Oscar aday adayı Ayla listede yer almadı.
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89. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
Yılın en merakla beklenen ödülleri olan Oscar Ödülleri sahiplerini buldu.
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Oscar'a Donald Trump gölgesi
Gecenin başlamasına saatler kala, Oscar Ödülleri'nde ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump üzerinden tartışmalar ve gerilim büyüyor.
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Oscar'ın hemen izlemeniz gereken kazanan ve kaybedenleri
Oscar Ödülleri yaklaşırken geçmiş yıllara bakmakta yarar var.
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En İyi Yabancı Filmler Kategorisindeki Çekişmeye Yakından Bakıyoruz
Bu sene 2017 Oscar Ödülleri'nde en çok tartışılacak kategorilerden birisi de Yabancı Dilde En İyi Film kategorisi... Kategorinin tüm adaylarını inceledik.
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Oscar’ın En İyi Yönetmen Adaylarını Yakından Tanıyoruz
2017 Oscar Ödülleri'nde tüm gözler yine yönetmenlerin üzerinde olacak. En İyi Yönetmen kategorisi adaylarını inceledik.
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Oscar'ın son Orta Doğuluları
Orta Doğu'dan Oscar'a son birkaç yıl içinde aday olmuş filmler.
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Oscar'da gönüllerin şampiyonu oldular
Oscar'ı sonuna kadar hak etmesine rağmen ödül alamayan filmler.
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Oscar’ın meçhul kadınları
Oscar'da neler yapacağını merakla beklediğimiz kadın oyuncular.
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Jackie Chan'e Onur Oscarı
Uzun kariyerinin ardından Jackie Chan, ilk Oscar'ını kazandı. Artık ünlü oyuncu bir Onur Oscarı sahibi.
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Bu sene ilk kez Oscar adayı olabilecek 6 oyuncu
Oscar adayları, 2017 yılının Ocak ayında açıklanacak. Ancak şimdiden dedikodular başladı. Bu 6 oyuncu, ilk Oscar adaylığına oldukça yakın.
Son Haberler
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
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37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
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Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
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Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.