27 Şubat'ta vizyona girecek olan Birdman Oscar'a damga vurdu. En iyi film seçilen Birdman en iyi yönetmen, en iyi görüntü yönetmeni ve en iyi orjinal senaryo dallarında da ödül aldı. Birdman 4 dalda Oscar alarak gecede fırtına gibi esti.