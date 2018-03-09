Etikete Göre Haberler:
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90. Oscar kazananları belli oldu!
90. Oscar ödül töreni sona erdi. İşte kazananlar...
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90. Oscar yarışını kimler kazanacak?
Bu gece 90. kez gerçekleştirilecek olan Oscar ödül töreninde kimler büyük ödülleri alacak?
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2018 Oscar ödül törenine az kaldı!
Sinema dünyasının en büyük organizasyonlarından biri olan Oscar ödül törenine sayılı günler kaldı.
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89. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
Yılın en merakla beklenen ödülleri olan Oscar Ödülleri sahiplerini buldu.
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Oscar'a Donald Trump gölgesi
Gecenin başlamasına saatler kala, Oscar Ödülleri'nde ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump üzerinden tartışmalar ve gerilim büyüyor.
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Oscar'ın hemen izlemeniz gereken kazanan ve kaybedenleri
Oscar Ödülleri yaklaşırken geçmiş yıllara bakmakta yarar var.
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Bu sene ilk kez Oscar adayı olabilecek 6 oyuncu
Oscar adayları, 2017 yılının Ocak ayında açıklanacak. Ancak şimdiden dedikodular başladı. Bu 6 oyuncu, ilk Oscar adaylığına oldukça yakın.
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2016 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
Beklenen gün nihayet geldi, Oscar ödülleri sahiplerini buldu.
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En iyi film Birdman! İşte Birdman filminin konusu ve fragmanı
27 Şubat'ta vizyona girecek olan Birdman Oscar'a damga vurdu. En iyi film seçilen Birdman en iyi yönetmen, en iyi görüntü yönetmeni ve en iyi orjinal senaryo dallarında da ödül aldı. Birdman 4 dalda Oscar alarak gecede fırtına gibi esti.
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2015'in Oscar ödülleri'nin kazananları belli oldu! Oscar'a Birdman damga vurdu
87. Oscar Ödülleri'nin kazananları belli oldu. 2015 Oscar Ödülleri'ne Birdman damga vurdu. İşte Oscar Ödülleri'nin kazananları...
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87. Oscar Ödülleri 22 Şubat'ta sahiplerini buluyor
87. Oscar ödüllleri 22 Şubat Pazar gecesi Hollywood'daki Dolby Tiyatrosu'nda sahiplerini bulacak. Oscar ödülleri 225 ülke ve bölgeden canlı yayınlanacak. 87. Oscar Ödülleri'nin sunuculuğunu ise Neil Patrick Harris yapacak.
Son Haberler
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
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37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
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Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
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Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.