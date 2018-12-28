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Oscar ödüllerinde hangi filmleri göreceğiz?
Sonbaharla festivaller hız kazanırken, ödül sezonu da resmen açılmış oldu. Herkesin gözü kulağı sinema sektörünün en şaaşalı ödülleri olan Akademi’nin dağıttığı Oscar’larda. İşte eleştirmenlerden gelen yorumlara göre Akademi’nin radarına takılan ve muhtemelen Oscar ödüllerinde aday olarak göreceğimiz sanatçılar ve yapımlar.
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‘Bir Aşk İki Hayat’tan ilk fragman geldi
Başarılı oyuncular Engin Akyürek ve Bergüzar Korel’i bir araya getiren, ‘Bir Aşk İki Hayat’ın merakla beklenen fragmanı yayınlandı.
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Stranger Things 3. sezon tarihi belli oldu
Netflix’in sevilen yapımlarından Stranger Things üçüncü sezonuyla 4 Temmuz 2019’da kaldığı yerden devam ediyor.
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"Bizim İçin Şampiyon" 1 milyon seyirciyi aştı
Başrollerini Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan'ın paylaştığı "Bizim İçin Şampiyon" adlı film, sinemaseverlerden yoğun ilgi gördü.
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28 Aralık vizyondaki filmler
Sinema salonlarında bu hafta 6'sı yerli 11 film vizyona girecek. Börü, aksiyon ve macera tutkunlarının favori Aquaman ve Mary Poppins: Sihirli Dadı haftanın öne çıkan yapımları.