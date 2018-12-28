Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan


Etikete Göre Haberler:

  • Oscar ödüllerinde hangi filmleri göreceğiz? Oscar ödüllerinde hangi filmleri göreceğiz?

    Sonbaharla festivaller hız kazanırken, ödül sezonu da resmen açılmış oldu. Herkesin gözü kulağı sinema sektörünün en şaaşalı ödülleri olan Akademi’nin dağıttığı Oscar’larda. İşte eleştirmenlerden gelen yorumlara göre Akademi’nin radarına takılan ve muhtemelen Oscar ödüllerinde aday olarak göreceğimiz sanatçılar ve yapımlar.



Son Haberler

Tüm haberler için tıklayın
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir