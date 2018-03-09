Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.

Oscar adayları, 2017 yılının Ocak ayında açıklanacak. Ancak şimdiden dedikodular başladı. Bu 6 oyuncu, ilk Oscar adaylığına oldukça yakın.

2017 Oscar Ödülleri'nde tüm gözler yine yönetmenlerin üzerinde olacak. En İyi Yönetmen kategorisi adaylarını inceledik.

Dünyaca ünlü isimlerin özel olarak hazırlanarak geldikleri gecede kırmızı halıdaki şıklık yarışı da dikkatlerden kaçmadı

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