Etikete Göre Haberler:
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90. Oscar gecesi olaysız geçti sanmayın!
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandığı 90. Oscar Ödülleri’ne konuşmasıyla damga vuran Frances McDormand’ın ödül heykelciği çalındı.
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Kırmızı Halı'da şıklık yarışı!
Dünyaca ünlü isimlerin özel olarak hazırlanarak geldikleri gecede kırmızı halıdaki şıklık yarışı da dikkatlerden kaçmadı
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Oscar adaylarına lüks hediyeler!
4 Mart'ta ekran başına!
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Oscar’ın En İyi Yönetmen Adaylarını Yakından Tanıyoruz
2017 Oscar Ödülleri'nde tüm gözler yine yönetmenlerin üzerinde olacak. En İyi Yönetmen kategorisi adaylarını inceledik.
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Oscar'ın son Orta Doğuluları
Orta Doğu'dan Oscar'a son birkaç yıl içinde aday olmuş filmler.
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Bu sene ilk kez Oscar adayı olabilecek 6 oyuncu
Oscar adayları, 2017 yılının Ocak ayında açıklanacak. Ancak şimdiden dedikodular başladı. Bu 6 oyuncu, ilk Oscar adaylığına oldukça yakın.
Son Haberler
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
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37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
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Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
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Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.