Etikete Göre Haberler:
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Şimdiye kadar yayınlanan tüm X-Men filmleri
Marvel'in süper güçleri olan mutanları konu alan ünlü X Men filminin sonuncusu Apocalype 19 Mayıs'da ülkemizde vizyona giriyor.
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X-Men: Apocalypse'ten yeni fotoğraflar
X-Men serisinin son filmine ait yepyeni fotoğraflar yayınlandı…
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X-Men: Apocalypse'ten yepyeni fragman
Yeni X-Men filminin aksiyon dolu son fragmanı yayında…
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Yeni rolleriyle tanınmayacak hale gelen 6 oyuncu
İşte size yeni filmi vizyona girdiğinde tanımakta oldukça zorlanacağınız birbirinden ünlü 6 isim…
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2 dakikalık sahne 2 ayda çekildi!
Yeni X-Men filminde yer alacak olan 2 dakikalık bir sahnenin çekimleri tam 2 ay sürmüş...
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X-Men: Apocalypse'in yeni fragmanı yayında!
Yeni X-Men filminin fragmanında kıyamet kopuyor...
Son Haberler
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İçimdeki Hazine film fragmanı yayınlandı
Yeşilçam’ın 3 kuşağı aynı filmde buluşuyor
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Robin Williams belgeselinden yeni fragman
Robin Williams: Come Inside My Mind’tan yeni bir fragman paylaşıldı.
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Haftasonu gişe galipleri hangi filmler?
Ülkemizde Jurassic Park, dünyada Ocean's Eight gişenin zirvesinde...
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Ant-Man and the Wasp'ten haberler var
Paylaşılan son televizyon spotunda Avengers’ın adı geçiyor...