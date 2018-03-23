Etikete Göre Haberler:
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En İyi Yabancı Filmler Kategorisindeki Çekişmeye Yakından Bakıyoruz
Bu sene 2017 Oscar Ödülleri'nde en çok tartışılacak kategorilerden birisi de Yabancı Dilde En İyi Film kategorisi... Kategorinin tüm adaylarını inceledik.
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Oscar'ın son Orta Doğuluları
Orta Doğu'dan Oscar'a son birkaç yıl içinde aday olmuş filmler.
Son Haberler
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Wes Anderson'dan 'Köpek Adası'!
Animasyon türündeki yapım, seslendirme kadrosuyla da dikkat çekiyor.
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Kar Filmi Eleştirisi
Gelsin hayat bildiği gibi...
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Çocuklar Sana Emanet Filmi Eleştirisi
Kabuslar Evi’nin vasat bir bölümü gibi...
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Nuri Alço, Vallahi Hortladı filmiyle beyazperdede
Vallahi Hortladı 20 Nisan'da sinemalarda