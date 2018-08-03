Etikete Göre Haberler:
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Görevimiz Tehlike zirveyi bırakmıyor
Vizyondaki ikinci haftasını geride bırakan Mission: Impossible – Yansımalar (Mission: Impossible – Fallout) ülkemizde de gişe listesinin zirvesinde!
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Görevimiz Tehlike fark attı
Mission: Impossible – Yansımalar (Mission: Impossible – Fallout) açık ara farkla gişe listesinin zirvesine oturdu.
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Zirvenin sahibi değişmedi
Gişede zirvenin adı Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili (Hotel Transylvania 3: Summer Vacation) oldu.
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13 Temmuz vizyona giren filmler
Bu hafta 3'ü yerli 10 film vizyondaki yerini aldı.
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Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili özel fragman Cannes'da yayınlandı!
Film ülkemizde Türkçe dublajlı olarak 13 Temmuz’da vizyona girecek.
Son Haberler
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Jason Statham ateş ediyor
Meg: Derinlerdeki Dehşet (The Meg) filminin galası geçtiğimiz gün gerçekleşti.
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Cesur Türk oyuncular
Türk sinemasının son dönemlerinde rol aldıkları cesur sahnelerle adından söz ettiren isimleri mercek altına aldık.
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M. Night Shyamalan'ın filmi Glass'dan Türkçe altyazılı fragman
Shyamalan’ın üçlemesinin ikinci halkası Glass’dan Türkçe altyazılı fragman yayınlandı.
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Johnny Depp’e büyük şok
Vizyon için gün sayan filmi City of Lies gösterimden çekildi.