Etikete Göre Haberler:
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Bizim Köyün Şarkısı ve Başlat, gişe birincileri!
Türkiye ve Amerika haftasonu gişe rakamları belli oldu
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Stranger Things yapımcısının filmi The Darkest Minds ilk fragman!
Distopik filmden ilk görüntüler...
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Hiçbirinin ölüm haberini duymadık
Aramızdan sessizce ayrılan oyuncular.
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Çılgın yönetmenlerin zavallı oyuncuları
Setleri, oyunculara zehir eden yönetmenler.
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Bu senenin en çok kazananları
2016'da Hollywood'un "overpaid" aktörleri.
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Ünlü oyuncu Peter Vaughan hayatını kaybetti
Game of Thrones dizisiyle tanınan Peter Vaughan, 93 yaşında hayatını kaybetti.
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Oscar’ın meçhul kadınları
Oscar'da neler yapacağını merakla beklediğimiz kadın oyuncular.
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Senaristler karakterlerine isim vermeyi unutursa
Filmleri izlerken fark etmediğimiz ama aslında senaryoda, gerçek bir ismi olmayan karakterler.
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90'lardan bugüne uyarlanması gereken filmler
90'lı yıllarda çekilmiş ve bugün sinemaya yeniden uyarlanmaya müsait yapımlar.
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Bu rolde olmak için bakın ne yalanlar söylediler?
Yönetmenleri kandırarak, filmlerden rol kapan oyuncular.
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Setlerde adeta tartaklanan oyuncular
Oyuncuların ekrandaki parlak hallerinin tersine, setlerde yaşadıkları zorlu anlar.
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Dünyanın en çok kazanan dizi oyuncuları
Dizi sektöründe en çok kazanan aktör ve aktrisler.
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Bu sene ilk kez Oscar adayı olabilecek 6 oyuncu
Oscar adayları, 2017 yılının Ocak ayında açıklanacak. Ancak şimdiden dedikodular başladı. Bu 6 oyuncu, ilk Oscar adaylığına oldukça yakın.
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Avengers hakkında bilmediğiniz gerçekler
Avengers'in sıkı takipçilerinin bile bilmediği detaylar.
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Film setlerindeki 6 korkunç ölüm
Film setlerinde kaybettiğimiz oyuncu, dublör ve set işçileri.
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Bu hafta 6 yeni film vizyonda!
Serinin merakla beklenen filmi Star Trek: Sonsuzluk, haftanın öne çıkan filmi.
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Oyuncularında travma yaratan 10 korku filmi rolü
En profesyonel oyuncular bile, konu korku filmi olunca psikolojisini korumakta zorlanabiliyor.
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En iyiler, bol ödüllüler ve en çok çalışanlar
Sinema tarihi içinde belli başlı yönleri ile en iyi veya en çok seviyesine çıkan isimler.
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Suicide Squad hakkında bilmeniz gereken 12 şey
12 Ağustos'ta vizyona girecek olan ilk süper kötü filmi Suicide Squad'ın bu kadar merak edilmesinin nedenlerini ve hakkında bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik.
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2000'li yılların en iyi 8 Fransız filmi
2000'li yıllarda çekilen Fransız filmleri arasından en iyi 8 film.
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Romantik komedi filmlerinin 9 başarılı oyuncusu
Güzel anları batırmayı da, en umutsuz durumlardan romantizm yaratmayı da bu oyunculardan öğrendik.
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Aksiyon filmlerini bize sevdiren en iyi 10 aksiyon filmi aktörü
Hollywood filmlerinin olmazsa olmazı olan aksiyon filmleri özellikle 60'lardan sonra beyaz perdede ağırlığını koydu. Bu filmlerin en iyi aktörlerini bir araya topladık.
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Kayıp Balık Dory'nin şarkısı Sia'dan
5 Grammy adaylığını bulunan Sia, Kayıp Balık Dory'nin şarkısını seslendirecek.
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Yeni Ocean's 11
Yeni Ocean's 11'in muhtemel isimleri, Jennifer Lawrence ve Sandra Bullock.
Son Haberler
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71. Cannes Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu
Altın Palmiye, Japon yönetmen Hirokazu Koreeda imzası taşıyan Shoplifters filmine verildi.
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Nuri Bilge Ceylan imzalı Ahlat Ağacı bu akşam Cannes'da!
Festival, sosyal medya hesaplarında yönetmeni paylaştı
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Winona Ryder ve Keanu Reeves yeniden?
İki sevilen oyuncu yıllar sonra dördüncü kez bir filmde başroldeler
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Şarkıcı ve oyuncu Gökhan Keser’in yeni filmi geliyor!
Tatlı Bela 8 Haziran’da vizyona giriyor.