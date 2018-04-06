Sabahattin Ali'nin çok satan eseri Kürk Mantolu Madonna'nın sinema uyarlaması bu yıl içerisinde çekilecek.

İşte size; zamanında yapım şirketleri ve yönetmenleri tarafından sömürülmüş 5 ünlü oyuncu...

Hollywood filmlerinin olmazsa olmazı olan aksiyon filmleri özellikle 60'lardan sonra beyaz perdede ağırlığını koydu. Bu filmlerin en iyi aktörlerini bir araya topladık.

Güzel anları batırmayı da, en umutsuz durumlardan romantizm yaratmayı da bu oyunculardan öğrendik.

12 Ağustos'ta vizyona girecek olan ilk süper kötü filmi Suicide Squad'ın bu kadar merak edilmesinin nedenlerini ve hakkında bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik.

Sinema tarihi içinde belli başlı yönleri ile en iyi veya en çok seviyesine çıkan isimler.

En profesyonel oyuncular bile, konu korku filmi olunca psikolojisini korumakta zorlanabiliyor.

Oscar adayları, 2017 yılının Ocak ayında açıklanacak. Ancak şimdiden dedikodular başladı. Bu 6 oyuncu, ilk Oscar adaylığına oldukça yakın.

Dizi sektöründe en çok kazanan aktör ve aktrisler.

Filmleri izlerken fark etmediğimiz ama aslında senaryoda, gerçek bir ismi olmayan karakterler.

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