Etikete Göre Haberler:
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Hiçbirinin ölüm haberini duymadık
Aramızdan sessizce ayrılan oyuncular.
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Çılgın yönetmenlerin zavallı oyuncuları
Setleri, oyunculara zehir eden yönetmenler.
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Bu senenin en çok kazananları
2016'da Hollywood'un "overpaid" aktörleri.
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Ünlü oyuncu Peter Vaughan hayatını kaybetti
Game of Thrones dizisiyle tanınan Peter Vaughan, 93 yaşında hayatını kaybetti.
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Oscar’ın meçhul kadınları
Oscar'da neler yapacağını merakla beklediğimiz kadın oyuncular.
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Senaristler karakterlerine isim vermeyi unutursa
Filmleri izlerken fark etmediğimiz ama aslında senaryoda, gerçek bir ismi olmayan karakterler.
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90'lardan bugüne uyarlanması gereken filmler
90'lı yıllarda çekilmiş ve bugün sinemaya yeniden uyarlanmaya müsait yapımlar.
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Bu rolde olmak için bakın ne yalanlar söylediler?
Yönetmenleri kandırarak, filmlerden rol kapan oyuncular.
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Setlerde adeta tartaklanan oyuncular
Oyuncuların ekrandaki parlak hallerinin tersine, setlerde yaşadıkları zorlu anlar.
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Dünyanın en çok kazanan dizi oyuncuları
Dizi sektöründe en çok kazanan aktör ve aktrisler.
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Bu sene ilk kez Oscar adayı olabilecek 6 oyuncu
Oscar adayları, 2017 yılının Ocak ayında açıklanacak. Ancak şimdiden dedikodular başladı. Bu 6 oyuncu, ilk Oscar adaylığına oldukça yakın.
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Avengers hakkında bilmediğiniz gerçekler
Avengers'in sıkı takipçilerinin bile bilmediği detaylar.
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Film setlerindeki 6 korkunç ölüm
Film setlerinde kaybettiğimiz oyuncu, dublör ve set işçileri.
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Oyuncularında travma yaratan 10 korku filmi rolü
En profesyonel oyuncular bile, konu korku filmi olunca psikolojisini korumakta zorlanabiliyor.
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En iyiler, bol ödüllüler ve en çok çalışanlar
Sinema tarihi içinde belli başlı yönleri ile en iyi veya en çok seviyesine çıkan isimler.
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Suicide Squad hakkında bilmeniz gereken 12 şey
12 Ağustos'ta vizyona girecek olan ilk süper kötü filmi Suicide Squad'ın bu kadar merak edilmesinin nedenlerini ve hakkında bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik.
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2000'li yılların en iyi 8 Fransız filmi
2000'li yıllarda çekilen Fransız filmleri arasından en iyi 8 film.
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Romantik komedi filmlerinin 9 başarılı oyuncusu
Güzel anları batırmayı da, en umutsuz durumlardan romantizm yaratmayı da bu oyunculardan öğrendik.
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Aksiyon filmlerini bize sevdiren en iyi 10 aksiyon filmi aktörü
Hollywood filmlerinin olmazsa olmazı olan aksiyon filmleri özellikle 60'lardan sonra beyaz perdede ağırlığını koydu. Bu filmlerin en iyi aktörlerini bir araya topladık.
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İstismar edilen oyuncular
İşte size; zamanında yapım şirketleri ve yönetmenleri tarafından sömürülmüş 5 ünlü oyuncu...
Son Haberler
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Zamanda Kırılmalar/A Wrinkle in Time vizyonu yaklaştı
Ava DuVernay yönetmenliğindeki fantastik filmin dublajlı fragmanını izleyelim.
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Fatih Akın'dan Kürk Mantolu Madonna uyarlaması!
Sabahattin Ali'nin çok satan eseri Kürk Mantolu Madonna'nın sinema uyarlaması bu yıl içerisinde çekilecek.
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James Franco yeniden yönetmen koltuğunda!
Future World'den yeni fragman yayınlandı.
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İçimdeki Hazine çekimleri başladı!
Aşk, arkadaşlık, sahip olduğumuz şeylerin bizleri neye dönüştürdüğüne dair yerli bir film geliyor.