Etikete Göre Haberler:
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Arif V 216 yeniden sinemalara geliyor
Vizyona girdiği Ocak ayında gişe rekoruna sahip olan Arif v 216, CGV Mars dağıtımcılığında yeniden vizyona girecek.
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Fi dizisi hayranlarına kötü haber! Final çok yakın...
Fi dizisinin bitiş tarihi belli oldu. Puhutv bu konuda açıklama yaptı.
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G.O.R.A 2'den haber var
Cem Yılmaz'ın birkaç ay önceki Instagram paylaşımından sonra, yeni G.O.R.A. filmi resmileşmiş gibi görünüyor.
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Cem Yılmaz'dan G.O.R.A. duyurusu
Cem Yılmaz, G.O.R.A. ile bağlantılı yeni bir filmin çalışmalarına başladığını duyurdu.
Son Haberler
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13 Temmuz vizyona giren filmler
Bu hafta 3'ü yerli 10 film vizyondaki yerini aldı.
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Amy Adams’la Julianne Moore aynı projede
The Woman in the Window filminin kadrosu şekilleniyor.
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Yeni Joker Joaquin Phoenix
Joaquin Phoenix’in DC Comics'in ikonik karakteri Joker’i canlandıracağı resmi olarak açıklandı.
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Tarihi şehir Mardin yapımcıların gözdesi oldu
Dantel gibi işlenmiş taş konakları ve tescilli yapılarıyla açık hava müzesini andıran Mardin, film, dizi, klip ve belgesel çekimlerine ev sahipliği yapıyor.