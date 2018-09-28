Juliette Binoche, 'Vision' filmiyle İspanya'da düzenlenen 'San Sebastian Film Festivali 'ne konuk oldu.

ABD'de yaşanan palyaço tuhaflığıyla ilgili gelişmeler şaşırtıyor. Artık insanları koruyan bir Batman de var.

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