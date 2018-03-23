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Wonder Woman ve kadının gücü
Wonder Woman'ın yönetmeni, bir süper kahraman filmi yöneten ilk kadın olacak.
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Wonder Woman'dan yepyeni sahneler
Wonder Woman'ın İtalya'daki setinden yepyeni fotoğraflar yayınlandı…
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Gerçek Kesit: Manyak Filmi Eleştirisi
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Erdal Beşikçioğlu hangi yönetmenle setlere dönüyor?
Serdar Akar ve Erdal Beşikçioğlu iddialı bir film projesinde birarada...
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Wes Anderson'dan 'Köpek Adası'!
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