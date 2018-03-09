Etikete Göre Haberler:
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Paul Walker'ın hayatı film oluyor!
40 yaşındayken geçirdiği araba kazasında hayatını kaybeden Hızlı ve Öfkeli filminin yıldız oyuncusu Paul Walker’ın hayatı belgesel oluyor.
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Paul Walker'ın kızı davadan vazgeçti
Paul Walker'ın kızı, Porsche ile anlaşmaya vardı.
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Paul Walker'ın karakteri Hızlı ve Öfkeli'ye geri dönebilir
Hızlı ve Öfkeli serisi dokuzuncu ve onuncu filmlerde Paul Walker'ın karakterine yer verebilir.
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Hızlı ve Öfkeli 15 yıla büyük başarılar sığdırdı
Serinin ilk fiminin üstünden tam 15 yıl geçeerken, geriye dönüp Fast and Furious serisinin başarısını incelemekte yarar var.
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Fast and Furious'tan kamera arkası görüntüleri
Serinin yönetmeni filmin kamera arkası fotoğraflarını şahsi sosyal medya hesabından paylaştı.
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Paul Walker'ın adı kızının kurduğu vakıfta yaşayacak
Fast and Furios'ın yıldızı 40 yaşındaki Paul Walker'ın mirası, kızının kurduğu vakıfta yaşayacak.
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Paul Walker'ın anısı yaşıyor
Fast and Furious ekibi Walker'ın anısını olabildiğince yaşatmaya çalışıyor.
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Furious 8’e yeni sarışın aktör
Paul Walker’ın yerine Scott Eastwood geliyor…
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Paul Walker'in son görüntüleri
GTChannel, Walker'in son kaydına ulaştı.
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Fast&Furious'a yeni kötü karakter: Charlize Theron
Güzel oyuncu filme yeni bir soluk getireceğe benzer…
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Kazayla ilgili kritik gelişme
Paul Walker’ın hayatını kaybettiği kazayla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
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Paul Walker'ı kıskanıyorum...
Michelle Rodriguez, oyuncu arkadaşını anıyor...
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O meşhur sahnelerde onlar oynamıyordu
Ünlü Hollywood yıldızlarının dublörleriyle tanışın…
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Fast and Furious hakkında bilmedikleriniz...
Serinin arka planı...
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En iyi Paul Walker sahneleri
Paul Walker aramızdan ayrılalı iki yıl oldu.
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Vin Diesel Paul Walker'ı anlattı
Vin Diesel, kızına 'Pauline' adını vermesinin hikayesini anlattı.
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Paul Walker'ın kızı Porsche'a dava açıyor
Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Hızlı ve Öfkeli filmlerinin değişmez oyuncusu Paul Walker'ın kızı Rain Walker babasının ölümünden sorumlu tuttuğu ünlü Porsche otomobil firmasına dava açtı. 40 yaşında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Paul Walker kızı dava dilekçesinde babasının çarpışmadan sonra hala hayatta olduğunu ancak hatalı tasarım yüzünden otomobilin alev alması sonucu öldüğünü iddia etti.
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Hızlı ve Öfkeli 7 şimdi de Türkiye'de rekor kırdı!
Hızlı ve Öfkeli 7 Türkiye'de 'tüm zamanların en çok izlenen filmleri' listesinde 20. sıraya yükseldi.
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Hızlı ve Öfkeli 7 tarihi bir rekora imza attı
Vizyona gireli 1 hafta olmasına rağmen 783.700 kişi tarafından izlenerek rekor kıran Hızlı ve Öfkeli 7, gişede en iyi başlangıç yapan film oldu.Hızlı ve Öfkeli 7’de Vin Diesel, Paul Walker ve Dwayne Johnson tekrardan buluştu. Hızlı ve öfkeli 7'nin seansları haberimizde...
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Hızlı ve Öfkeli 7 hızlı başladı, rekor kırdı
3 Nisan Cuma günü vizyona giren Hızlı ve Öfkeli 7, hızlı bir başlangıç yaptı. Hızlı ve Öfkeli 7 , 783 bin 692 kişi tarafından izlenerek, 9.026.965 TL’lik bir hasılata ulaştı. Hızlı ve Öfkeli 7’de Vin Diesel, Paul Walker ve Dwayne Johnson yeniden bir araya geldi.
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Hızlı ve Öfkeli 7'den tarihi rekor
Hızlı ve Öfkeli 7, Türkiye’de tüm zamanların en iyi açılış yapan yabancı filmi oldu.
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Hızlı ve Öfkeli 7 Cuma günü vizyona girdi
Fenomenleşen film Hızlı ve Öfkelinin son halkası Hızlı ve Öfkeli7 3 Nisan Cuma günü vizyona girdi. Hızlı ve Öfkeli 7'nin başrollerinde Paul Walker, Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham gibi oyuncular yer alıyor. Hızlı ve Öfkeli 7'nin bütçesi ise 250 milyon dolar.
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Merakla beklenen film Hızlı ve Öfkeli 7 bugün vizyona giriyor
Hızlı ve Öfkeli 7 bugün seyircisiyle buluşuyor. 3 Nisan Cuma günü yanıi bugün vizyona girecek olan Hızlı ve Öfkeli 7, vizyona girmesi dört gözle beklenen yapımlar arasında. James Wan'ın yönetmen koltuğuna oturduğu filmin başrollerini, Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Tony Jaa ve geçtiğimiz yıl trajik bir biçimde hayatını kaybeden merhum aktör Paul Walker paylaşıyor.
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Paul Walker'ın ismi onda yaşayacak
Ölümüyle tüm sevenlerini yasa boğan Paul Walker'ın adı oyuncu Vin Diesel'in kızında yaşayacak.Kızına Pauline adını veren Diesel, Paul Walker öldüğünde ''en yakın arkadaşımı, kardeşimi kaybettim'' diye açıklama yapmıştı.
Son Haberler
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
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37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
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Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
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Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.