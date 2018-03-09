3 Nisan Cuma günü vizyona giren Hızlı ve Öfkeli 7, hızlı bir başlangıç yaptı. Hızlı ve Öfkeli 7 , 783 bin 692 kişi tarafından izlenerek, 9.026.965 TL’lik bir hasılata ulaştı. Hızlı ve Öfkeli 7’de Vin Diesel, Paul Walker ve Dwayne Johnson yeniden bir araya geldi.