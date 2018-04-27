Etikete Göre Haberler:
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Azra Akın ve Okan Yalabık aynı filmde!
Okan Yalabık, Azra Akın, Anıl Altınöz ile Sencer Alagöz’ün oynadığı Peşpeşe, önümüzdeki aylarda vizyona çıkarılıyor.
Son Haberler
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4 Mayıs haftası yeni vizyon filmleri
Vizyonda bu hafta 13 yeni film var!
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Hürkuş: Göklerdeki Kahraman’ın afişi yayınlandı.
Vecihi Hürkuş’un hayatını konu alan ‘Hürkuş: Göklerdeki Kahraman’ın afişi çıktı.
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Çarpık Evdeki Cesetler/Crooked House Film Eleştirisi
Daha çok gerilmek, şaşırmak mümkün olabilir miydi?
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Şaşkınlar Çetesi bu Cuma vizyona giriyor
Komedi-macera türü film 4 Mayıs 2018’de izleyicisiyle buluşacak…