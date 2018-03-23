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Pera Film'den yeni program: Bölünmüş Benlik!
Psikolojik yapımları sevenler bu ay Pera Film'i dolduracak. Sinemaseverleri farklı seçkileriyle kendine çekmeyi başaran Pera Film'in bu ayki programında benlik ve kimlik kavramları masaya yatırılacak.
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