ABD’nin en büyük mafyatik isimlerinden biri olan Al Capone'yi yakışıklı ve başarılı oyuncu Tom Hardy canlandıracak.

Psikolojik yapımları sevenler bu ay Pera Film'i dolduracak. Sinemaseverleri farklı seçkileriyle kendine çekmeyi başaran Pera Film'in bu ayki programında benlik ve kimlik kavramları masaya yatırılacak.

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