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Pi'nin Yaşamı ilk kez televizyonda yayınladı
2012 yılına damga vuran Pi'nin Yaşamı TV'de ilk kez yayınlandı. Okyanusun ortasında sandalda bir kaplanla kalan Pi Patel'in inanç, umut, yaşam ve ölüm arasında sıkışan destansı hikayesini haberimizde bulabilirsiniz. İşte sürükleyici hikayesi ile dikkat çeken Pi'nin Yaşamı!
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29. Ankara Uluslararası Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu
En iyi film Renksiz Rüya
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Michelle Pfeiffer Maleficent 2'de yer alacak mı?
Güzel oyuncu, Angelina Jolie ile birlikte yeni Maleficent'te yer alabilir...
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Arif V 216 yeniden sinemalara geliyor
Vizyona girdiği Ocak ayında gişe rekoruna sahip olan Arif v 216, CGV Mars dağıtımcılığında yeniden vizyona girecek.
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Avengers: Sonsuzluk Savaşı Film Eleştirisi
Nihayet Marvel’ın en kötü karakteri Thanos, kahramanlarımızla karşı karşıya!