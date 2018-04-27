2012 yılına damga vuran Pi'nin Yaşamı TV'de ilk kez yayınlandı. Okyanusun ortasında sandalda bir kaplanla kalan Pi Patel'in inanç, umut, yaşam ve ölüm arasında sıkışan destansı hikayesini haberimizde bulabilirsiniz. İşte sürükleyici hikayesi ile dikkat çeken Pi'nin Yaşamı!

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