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Kelly Brook Playboy'a soyunacak
Seksi oyuncu Kelly Brook'ta Playboy dergisine soyunan ünlüler arasına katılıyor...
Son Haberler
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"Bizim filmlerimiz Hollywood'u 50'ye katlar"
"Deliler: Fatih'in Fermanı" filminde, tarihte Kazıklı Voyvoda olarak da tanınan "Vlad Tepeş"i canlandıran oyuncu Erkan Petekkaya, "Senaryo, hikaye açısından inanılmaz iyiydi ve dünya sinemasını belki de yerinden oynatırız. Çünkü öyle hikayelerimiz var." dedi.
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Sofia Vergara bombayı patlattı
Yıldız oyuncu Sofia Vergara kendi tasarladığı çanta ve ayakkabılarının tanıtımını yaptı.
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Keri Russell bu sefer öğretmen oldu
Keri Russell, çekimleri devam eden Antlers filminde genç bir öğretmen olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.
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Cansu Tosun Helen Mirren ile aynı filmde rol aldı
Cansu Tosun, dünyaca ünlü Fransız yönetmen Luc Besson’un 30 milyon dolarlık ‘Anna’ adlı filminde bir casusu oynadı.