"Deliler: Fatih'in Fermanı" filminde, tarihte Kazıklı Voyvoda olarak da tanınan "Vlad Tepeş"i canlandıran oyuncu Erkan Petekkaya, "Senaryo, hikaye açısından inanılmaz iyiydi ve dünya sinemasını belki de yerinden oynatırız. Çünkü öyle hikayelerimiz var." dedi.