Etikete Göre Haberler:
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Bu güzelim filmleri asla göremeyeceğiz
Finansal, tematik ya da bambaşka sorunlar ile iptal edilen film projeleri.
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Animasyon filmlerdeki akıl karıştıran sahneler
Kimilerine göre uydurma, kimilerine göre ise gerçek.
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'Kayıp Balık' bu kez Dory!
Pixar'ın en sevilen animasyonlarından Kayıp Balık Nemo'nun devam filmi geliyor! Yalnız bu kez kayıp balık Nemo değil, Dory...
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Captain Marvel'ın müzikleri Pınar Toprak'a emanet!
Besteci Pınar Toprak, Captain Marvel filminin müzikleri için Marvel ile anlaştığını duyurdu.
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Sicario: Day of the Soldado geliyor!
Benicio Del Toro ve Josh Brolin yeniden karşımızda!
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Başrolde Ewan McGregor!
The Shining'in merakla beklenen devam filminde başrol belli!
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15 Haziran haftası yeni vizyon filmleri
Bu hafta ikinci kez vizyon şansı bulan filmlerle birlikte tam 10 yeni yapım sinemalarda