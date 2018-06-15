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Judocu John Wick
Keanu Reeves, John Wick filmi için Jiu-Jitsu ve Judo eğitimi almış.
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Babamın Ceketi, uzun ön hazırlık sonunda motor dedi.
Samimi, sıcak ve bir o kadar da eğlenceli bir aile komedisi olan Babamın Ceketi'nin çekimleri başladı.
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Jurassic World: Yıkılmış Krallık gişe lideri!
Jurassic World: Fallen Kingdom, Box Office Türkiye liderliğini sürdürdü.
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Kelebekler'e Bükreş'ten de ödül!
Bükreş Uluslararası Film Festivali en iyi film ödülü: Kelebekler
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Sevgili Komşum filminin çekimleri başladı!
Senaryosunu Onur Ünlü ve Selcan Özgür’ün yazdığı filmde Emre Altuğ rol alıyor.