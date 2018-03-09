Etikete Göre Haberler:
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Yeni Pokemon filmi gerçekten geliyor!
Legendary Pictures, Nintendo'dan film haklarını aldı ve işler hızlı bir şekilde gelişmeye başladı. Artık Pokemon filmi, bir hayal değil; gerçekleşmekte olan bir proje! Üstelik senaristleri de belli.
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Fırtına sürüyor: Pokemon'un yeni filmi gelebilir
Legendary Pictures şirketi, Pokemon GO sonrası yeni bir Pokemon filmi için anlaşmalar yürütüyor.
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Pokémon GO'nun yankıları sürerken izlemeniz gereken Pokémon filmleri
Doksanlarda çocukluğumuzun en tatlı anısıydı, şimdi de telefonlara taşınıyor! Pokémon GO anılarımızı canlandırmaya geliyor.
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Amber Heard Sean Penn ile birlikte mi?
Oyuncu Amber Heard'in usta oyuncu Sean Penn’le ilişki yaşadığı öne sürüldü.
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Gerçek Kesit: Manyak geliyor!
Onur Ünlü imzalı film merakla bekleniyor.
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16 Mart haftası yeni vizyon filmleri
Tomb Raider, Kaybedenler Kulübü Yolda ve Öldürme Arzusu öne çıkan filmlerden...
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.