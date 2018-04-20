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3 boyutlu porno mu kurtaracak?
Sinema salonlarında büyük başarı yakalayan 3D filmlerin, porno içerikle 3D TV sektörünü kurtarabileceği belirtiliyor.
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Lindsay Lohan fahişe oldu
Lindsay Lohan, en popüler porno filmlerden biri olarak bilinen Deep Throat filminin başrol oyuncusu Linda Lovelace’in hayatını canlandırdığı İnferno filminin afişi yayımlandı.
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Göktürk Üçlemesi teaser geldi
Alper Çağlar bizi Göktürk dönemine götürüyor.
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Türk sinemasına yurtdışı ödülleri
Meteorlar ve Suma, yakın zamanda yurtdışından ödülle dönen Türk yapımı filmler
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Cici Babam gişenin zirvesinde!
Haftasonu box office verileri açıklandı
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Winchester/Gizemli Ev Film Eleştirisi
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